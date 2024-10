Allo Yacht Club de Monaco prime regate per l’Optimist European Team Racing Championship (Di giovedì 17 ottobre 2024) Competizione e lavoro di squadra. Alle 10 del mattino del 16 ottobre 2024 ha preso ufficialmente il via il campionato europeo di Optimist con i 64 regatanti, divisi in 16 Team, pronti a sfidarsi in mare. Nelle acque monegasche, appena fuori dAllo Yacht Club de Monaco, sono state 65 le regate disputate in poche ore. Con un vento moderato da est e una leggera onda, i giovani velisti hanno potuto dimostrare tutto il loro talento in mare. Le condizioni meteo a tratti piovose non hanno rallentato il ritmo delle regate, che devono arrivare a quota 120 al termine della seconda giornata, stando a quanto previsto dal regolamento. Al termine delle gare iniziano a scorgersi le prime tendenze: la squadra spagnola è arrivata in testa, gli italiani hanno brillato conquistando il secondo posto provvisorio davanti ai turchi, terminati in terza posizione. Lapresse.it - Allo Yacht Club de Monaco prime regate per l’Optimist European Team Racing Championship Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Competizione e lavoro di squadra. Alle 10 del mattino del 16 ottobre 2024 ha preso ufficialmente il via il campionato europeo di Optimist con i 64 regatanti, divisi in 16, pronti a sfidarsi in mare. Nelle acque monegasche, appena fuori dde, sono state 65 ledisputate in poche ore. Con un vento moderato da est e una leggera onda, i giovani velisti hanno potuto dimostrare tutto il loro talento in mare. Le condizioni meteo a tratti piovose non hanno rallentato il ritmo delle, che devono arrivare a quota 120 al termine della seconda giornata, stando a quanto previsto dal regolamento. Al termine delle gare iniziano a scorgersi letendenze: la squadra spagnola è arrivata in testa, gli italiani hanno brillato conquistando il secondo posto provvisorio davanti ai turchi, terminati in terza posizione.

