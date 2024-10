Agente di polizia ‘inghiottito’ da una zucca gigante, sui social si scatena l’ironia: “Sta resistendo all’arresto”. Il video virale (Di giovedì 17 ottobre 2024) La notte di Halloween si avvicina. E, con essa, anche tutte le decorazioni spaventose che i cittadini, soprattutto americani, preparano in vista di una festa così tanto amata. Ma, contrariamente a quanto raccontano le leggende popolari, non sono più i mostri ad attaccare gli umani, bensì le “zucche giganti”. È quanto successo a Bay Village, in Ohio, la notte del 14 ottobre, quando un Agente di polizia ha dovuto fronteggiare l’attacco anomalo di un oggetto sicuramente inusuale: una zucca gigantesca. L’Agente, infatti, era stato chiamato perché un gigantesco gonfiabile a forma di zucca era finito in strada, bloccando così il transito delle auto. Arrivato sul luogo del ‘delitto’, l’Agente è sceso dall’auto per rimuovere l’oggetto ‘sinistro’ dalla carreggiata. Ilfattoquotidiano.it - Agente di polizia ‘inghiottito’ da una zucca gigante, sui social si scatena l’ironia: “Sta resistendo all’arresto”. Il video virale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La notte di Halloween si avvicina. E, con essa, anche tutte le decorazioni spaventose che i cittadini, soprattutto americani, preparano in vista di una festa così tanto amata. Ma, contrariamente a quanto raccontano le leggende popolari, non sono più i mostri ad attaccare gli umani, bensì le “zucche giganti”. È quanto successo a Bay Village, in Ohio, la notte del 14 ottobre, quando undiha dovuto fronteggiare l’attacco anomalo di un oggetto sicuramente inusuale: unasca. L’, infatti, era stato chiamato perché unsco gonfiabile a forma diera finito in strada, bloccando così il transito delle auto. Arrivato sul luogo del ‘delitto’, l’è sceso dall’auto per rimuovere l’oggetto ‘sinistro’ dalla carreggiata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perugia - concorso pubblico per due posti di agente di Polizia locale : il bando - La domanda di. . . 66/2010. . Il Comune di Perugia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di Polizia municipale – Area degli Istruttori, a tempo pieno e indeterminato, di cui un posto riservato ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. (Perugiatoday.it)

Fugge dalla Polizia locale. E rischia di investire un agente - L’uomo, alla vista dei “ghisa“, ha visto bene di rimettersi in marcia e ripartire a tutta velocità, noncurante del fatto che un operatore si era affiancato alla vettura per dirgli di tirare giù il finestrino ed identificarsi. L’uomo, infatti, residente in un comune vicino, ha rischiato di investire l’agente, bloccandosi solo all’imbocco della piccola frazione. (Ilgiorno.it)

Cadoneghe - fissata la prima udienza del processo sul caso autovelox : imputato agente della Polizia Locale - Sarà processato il vigile che lavorava con il comandante Giampietro Moro, deceduto a causa di gravi problemi di salute all'età di 64 anni. E' lui l'unico imputato rimasto a dover rispondere di quanto avvenuto due estati fa a Cadoneghe. La pioggia di mutle causate dall'autovelox posto sulla... (Padovaoggi.it)