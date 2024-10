A San Pietro in Cerro arriva Farm Food (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 e domenica 20 ottobre si svolgerà Farm Food, un evento imperdibile per gli amanti della natura e delle tradizioni. Organizzata dalla Pro Loco di Polignano, la manifestazione avrà luogo in piazza Caduti.Nel corso di queste due giornate, avrete l'opportunità di assistere a una sfilata Ilpiacenza.it - A San Pietro in Cerro arriva Farm Food Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 e domenica 20 ottobre si svolgerà, un evento imperdibile per gli amanti della natura e delle tradizioni. Organizzata dalla Pro Loco di Polignano, la manifestazione avrà luogo in piazza Caduti.Nel corso di queste due giornate, avrete l'opportunità di assistere a una sfilata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Deliveroo espande il suo servizio di food delivery a Castel San Pietro Terme in Emilia Romagna - Sarzana ha evidenziato che la tradizione del delivery in Italia è profonda e che ci sono ancora ampie opportunità di crescita, testimoniando un impegno chiaro da parte dell’azienda nel continuare a investire nel territorio. Questo impegno è essenziale in un contesto in cui la domanda dei consumatori per servizi di consegna rapidi e efficienti continua a crescere, e dimostra quanto sia centrale ... (Gaeta.it)