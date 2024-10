Gaeta.it - A casa con cura: al via il progetto per il supporto domiciliare agli anziani dimessi dagli ospedali di Roma

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto di crescente attenzione alle necessità degli, è stato avviato il“Acon” che offre una risposta innovativa alle sfide di dimissione dper le persone over 65. Grazie a un finanziamento significativo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , questa iniziativa si propone di garantire assistenza a 500Santo Spirito e San Filippo Neri di. L’obiettivo è quello di fornire unpersonalizzato e integrato, evitando ricoveri in strutture di lunga degenza. Ile le sue caratteristiche principali Il“Acon” nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute diCapitale e la ASL1, con un investimento di 1 milione e 300 mila euro.