A Capability 2024 Foqus presenta Casa Comune

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il progetto «», che vede protagonisti i ragazzi affetti da autismo, sarà uno dei racconti della terza edizione delFestivali sulla disabilità, in programma a Napoli dal 16 al 20 ottobre. Venerdì 18 ottobre, alle ore 16.30, prenderà vita un’ampia discussione sul primo progetto di co-housing ideato e realizzato da-Fondazione Quartieri Spagnoli, Consorzio Co.Re e Associazione Quartieri Spagnoli, riuniti in un’Associazione temporanea d’impresa ( Ati). Al dibattito saranno presenti gli animatori del centro Argo, l’unico in città rivolto ad autistici adulti che hanegli spazi di, insieme alla direttrice SarahMancini e Rachele Furfaro, presidente diFondazione.