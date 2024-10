Via con la cassaforte. Supermercato assaltato con un furgone-ariete (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CASTEGGIO (Pavia) Già ieri mattina gli operai erano al lavoro per la sostituzione della vetrata mandata in frantumi nella notte, subito ripristinata nel corso della giornata. Un danno collaterale non da poco, che si aggiunge al valore del bottino, quantificato in 5mila euro in contanti. L’ennesima spaccata ai danni di un esercizio commerciale, questa volta un Supermercato, il Carrefour Market di Casteggio, alla rotatoria tra la via Emilia e la Statale dei Giovi. Un furto messo a segno da una banda che sembra ben organizzata, forse specializzata in simili colpi. L’obiettivo era la cassaforte del punto vendita, portata via prima che sul posto potessero arrivare le forze dell’ordine. I malviventi sapevano di avere poco tempo a disposizione, ma sono riusciti a portare a termine il colpo e a sparire con il bottino facendo perdere le loro tracce. Ilgiorno.it - Via con la cassaforte. Supermercato assaltato con un furgone-ariete Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CASTEGGIO (Pavia) Già ieri mattina gli operai erano al lavoro per la sostituzione della vetrata mandata in frantumi nella notte, subito ripristinata nel corso della giornata. Un danno collaterale non da poco, che si aggiunge al valore del bottino, quantificato in 5mila euro in contanti. L’ennesima spaccata ai danni di un esercizio commerciale, questa volta un, il Carrefour Market di Casteggio, alla rotatoria tra la via Emilia e la Statale dei Giovi. Un furto messo a segno da una banda che sembra ben organizzata, forse specializzata in simili colpi. L’obiettivo era ladel punto vendita, portata via prima che sul posto potessero arrivare le forze dell’ordine. I malviventi sapevano di avere poco tempo a disposizione, ma sono riusciti a portare a termine il colpo e a sparire con il bottino facendo perdere le loro tracce.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spaccata al supermercato - banditi portano via la cassaforte nella notte : bottino 30mila euro - ANCONA - Sembrava un piano ben studiato. Il furgone rubato usato come ariete per sfondare l’ingresso e la cassaforte piena dell’incasso domenicale ancora non versato. È caccia ad una banda che questa notte ha colpito un supermercato della Baraccola, l’Oasi in via Pastore. Attorno alle 3 è... (Anconatoday.it)

Sfondano col furgone la vetrata di un supermercato e fuggono con la cassaforte : bottino da 30mila euro - Secondo le ricostruzioni, una banda ha messo a segno il colpo sfondando con un furgone la vetrata del supermercato. 40. I furti alle attività del capoluogo, ma anche nel resto della regione, in questo periodo sembrano non dare tregua. . Si tratterebbe di un gruppo di professionisti. Con un bottino di circa 30mila euro. (Ilrestodelcarlino.it)

Pontinia / Entrano dal tetto in un supermercato e rubano il contante dalla cassaforte - R. Aliquota Radiomobile, sono intervenuti a seguito di un furto presso un supermercato sulla strada statale Pontina dove ogni nella notte, dopo essersi introdotti all’interno attraverso un foro perpetrato sul tetto in lamiera, hanno forzato la cassaforte sita nel box della direzione dove hanno […] L'articolo Pontinia / Entrano dal tetto in un supermercato e rubano il contante dalla cassaforte ... (Temporeale.info)