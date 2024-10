Tutti contro Bronny James e un video dei suoi errori diventa virale: “Inadatto all’NBA, Lakers ridicoli” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'ultima uscita in preseason di Bronny James con i Lakers sconfitti dai Warriors ha scatenato una nuova ondata di polemiche sul figlio di LeBron. Una prestazione insufficiente, in cui sono stati evidenziati Tutti i suoi limiti: "Senza quel nome sulle spalle non ci sarebbe alcuna base per proiettarlo come un giocatore NBA" Fanpage.it - Tutti contro Bronny James e un video dei suoi errori diventa virale: “Inadatto all’NBA, Lakers ridicoli” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'ultima uscita in preseason dicon isconfitti dai Warriors ha scatenato una nuova ondata di polemiche sul figlio di LeBron. Una prestazione insufficiente, in cui sono stati evidenziatilimiti: "Senza quel nome sulle spalle non ci sarebbe alcuna base per proiettarlo come un giocatore NBA"

