The Penguin avrà una seconda stagione? La risposta potrebbe dipendere dagli Emmy (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come il suo personaggio principale, The Penguin della DC e della HBO ha giocato sulla sottovalutazione iniziale degli spettatori di una serie televisiva spinoff incentrata sul personaggio del Pinguino. Il regista di The Batman Matt Reeves, la showrunner Lauren LeFranc e un talentuoso team di scrittori, registi e attori hanno probabilmente realizzato la prima serie televisiva live-action di prestigio della DC, direttamente collegata a un importante franchise cinematografico (The Batman). Al momento in cui scriviamo, The Penguin ha trasmesso quattro dei suoi otto episodi e già ora, a metà strada, si parla della possibilità che lo show e il suo cast siano candidati agli Emmy Awards del 2025.

The Penguin : Chi è Magpie? Ecco chi è il personaggio DC Comics apparso nella serie - Nella serie animata The Batman, ha una storia e un look leggermente rivisitati, mantenendo però il suo tratto distintivo di essere una ladra ossessionata. Magpie non è solo una comune criminale: la sua ossessione è così radicata da farle perdere il senso della realtà, rendendola imprevedibile e pericolosa. (Nerdpool.it)

Come Colin Farrell è diventato The Penguin : «In tutta la mia carriera di attore non ho mai incontrato un personaggio simile» - Non solo il suo e il mio, perché in questo senso siamo quasi come Batman e Robin, ma anche di tutti gli altri professionisti che recitano in questo universo creato da Matt. Voglio dire, è molto più difficile di quanto pensassi”. . È qualcosa che abbiamo nel nostro DNA e ha a che fare con gli angoli delle cose che ci circondano. (Gqitalia.it)

Come Colin Farrell è diventato The Penguin : «In tutta la mia carriera di attore non ho mai incontrato un personaggio simile» - Quando l’attore cita Matt, si riferisce a Matt Reeves, il regista e co-sceneggiatore di The Batman (2022). Per questo ho pensato che una serie sarebbe stata un’opportunità straordinaria, soprattutto con il trucco progettato da Mike. Cerca l'amore e, beh, una sorta di casa, un senso di appartenenza, solo che alla fine finisce sempre per farsi travolgere da tutta la sua rabbia e quei traumi che, ... (Gqitalia.it)