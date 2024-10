Teatro: a Cannobio arriva Teo Teocoli con "Tutto Teo" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, alle 21, sul palco del Teatro di Cannobio va in scena lo spettacolo teatrale "Tutto Teo", con Teo Teocoli e la Doctor Beat Band. Durante lo show Teo Teocoli ripercorre tutte le trappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un viaggio nella sua vita da show Novaratoday.it - Teatro: a Cannobio arriva Teo Teocoli con "Tutto Teo" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, alle 21, sul palco deldiva in scena lo spettacolo teatrale "Teo", con Teoe la Doctor Beat Band. Durante lo show Teoripercorre tutte le trappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un viaggio nella sua vita da show

Teo Teocoli è il protagonista del Capodanno al Teatro Clerici di Brescia - BRESCIA – Teo Teocoli con il suo straordinario “Tutto Teo”, accompagnato dalla band Doctorbeat, andrà in scena per uno Speciale Capodanno, il 31 dicembre al Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) di Brescia. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: ‘Drama Queen’, Laura Formenti racconta in teatro i drammi al tempo dei social Massimo Ghini e Paolo ... (Webmagazine24.it)

