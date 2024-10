Stop acqua in diverse città: ecco tutte le zone colpite questa settimana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pescara - Aca annuncia interruzioni e riduzioni idriche in varie località fino al 22 ottobre, coinvolgendo sia fasce orarie diurne che notturne. L’Aca ha reso note le prossime chiusure dei serbatoi per garantire l’approvvigionamento idrico in diverse zone, dal 15 al 22 ottobre. Durante questo periodo, diverse aree saranno interessate da sospensioni o riduzioni del servizio idrico. È importante notare che il ripristino del flusso d'acqua potrebbe subire ritardi, specialmente nelle zone più elevate, che risultano essere idraulicamente sfavorite. Le chiusure coinvolgeranno vari comuni e saranno suddivise tra interruzioni pomeridiane e notturne. In particolare, il servizio sarà sospeso nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18, in diverse località: Cappelle sul Tavo: l'intero territorio comunale subirà l'interruzione, fatta eccezione per la frazione di Terra Rossa. Abruzzo24ore.tv - Stop acqua in diverse città: ecco tutte le zone colpite questa settimana Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pescara - Aca annuncia interruzioni e riduzioni idriche in varie località fino al 22 ottobre, coinvolgendo sia fasce orarie diurne che notturne. L’Aca ha reso note le prossime chiusure dei serbatoi per garantire l’approvvigionamento idrico in, dal 15 al 22 ottobre. Durante questo periodo,aree saranno interessate da sospensioni o riduzioni del servizio idrico. È importante notare che il ripristino del flusso d'potrebbe subire ritardi, specialmente nellepiù elevate, che risultano essere idraulicamente sfavorite. Le chiusure coinvolgeranno vari comuni e saranno suddivise tra interruzioni pomeridiane e notturne. In particolare, il servizio sarà sospeso nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18, inlocalità: Cappelle sul Tavo: l'intero territorio comunale subirà l'interruzione, fatta eccezione per la frazione di Terra Rossa.

