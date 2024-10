«Sonia Bruganelli? Non è limpida! Fa le sceneggiate»: famosa conduttrice distrugge la concorrente di Ballando con le stelle (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da quando Sonia Bruganelli è diventata concorrente di Ballando con le stelle, sta facendo i conti con il giudizio degli altri; mentre prima, quando era opinionista del Grande Fratello, lei in primis non ha mai risparmiato nessuno. Dopo gli ultimi attacchi di Selvaggia Lucarelli nello studio di Milly Carlucci, Sonia ha cercato di indorare la sua situazione passando per vittima e dichiarando che – fino a che era la signora Bonolis – nessuno le riservava tale trattamento. In realtà, come dichiarato dalla giudice della trasmissione, questo non è affatto vero. View this post on Instagram A post shared by DonnaPOP (@donnapop) Polemiche con la Lucarelli a parte, comunque, nelle ultime ore anche qualcun altro si è espresso nei confronti di Sonia Bruganelli. Donnapop.it - «Sonia Bruganelli? Non è limpida! Fa le sceneggiate»: famosa conduttrice distrugge la concorrente di Ballando con le stelle Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da quandoè diventatadicon le, sta facendo i conti con il giudizio degli altri; mentre prima, quando era opinionista del Grande Fratello, lei in primis non ha mai risparmiato nessuno. Dopo gli ultimi attacchi di Selvaggia Lucarelli nello studio di Milly Carlucci,ha cercato di indorare la sua situazione passando per vittima e dichiarando che – fino a che era la signora Bonolis – nessuno le riservava tale trattamento. In realtà, come dichiarato dalla giudice della trasmissione, questo non è affatto vero. View this post on Instagram A post shared by DonnaPOP (@donnapop) Polemiche con la Lucarelli a parte, comunque, nelle ultime ore anche qualcun altro si è espresso nei confronti di

Paola Ferrari non crede a Sonia Bruganelli : “Astuta sceneggiata per far vedere che ha un’anima - non è limpida” - Di parere contrario Barbara Alberti: "Chi la attacca adesso è un vigliacco". La giornalista ritiene che gli ultimi sfoghi della concorrente di Ballando con le stelle siano una "sceneggiata" per vincere il programma. Continua a leggere . Paola Ferrari ha criticato aspramente Sonia Bruganelli nel corso de La vita in diretta. (Fanpage.it)

Paola Ferrari attacca Sonia Bruganelli : “Astuta - sceneggiata - poco limpida” - Ma bambina adorata santissima donna, se ti metti a fare – dopo che ti sei separata dal marito e l’hai voluto tu – l’opinionista di un reality, vai nello show della Rai più amato d’Italia… E ti arrabbi perché ti giudicano?”. it. Le era stato proprio chiesto di far vedere l’anima e così ha fatto. Lì non mi sono piaciuta e sono stata brutta. (Biccy.it)

Alan Friedman : “L’altra sera Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle” - Le prime 5 persone a votare per noi verremo a cena a casa vostra. Selvaggia Lucarelli alla prima puntata gli aveva dato simpaticamente del “paracu*o” e non sembra esserci andata troppo lontano. Il mio amico, che dietro la schiena dice che lui balla cento volte meglio di me. Sul finale di trasmissione, però, si è appellato così al pubblico: Votate me e non per Sonia che non è ... (Davidemaggio.it)