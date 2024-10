Thesocialpost.it - Siberia, alla deriva con il catamarano per 67 giorni, si salva per miracolo: morti nipote e fratello

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) DRussia l’incredibile e tragica storia di Mikhail Pichugin, 46 anni. L’uomo ha passato 67nel gelido mare di Ochotsk, in. Il motore del suosi è rotto, lasciandolo in balia delle onde. Con lui c’erano ildi 49 anni e ildi 15, entrambi trovati. Pichugin è statoto lunedì 14 ottobre da un peschereccio russo.Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un ponte in cemento: muore operaio L’incidente ad agosto Tutto è iniziato a inizio agosto, quando Pichugin è partito con i familiari per osservare le balene nel mare di Ochotsk. Il loro obiettivo era visitare le isole Sachalin. Durante il rientro, però, il motore delsi è guastato. I tre si trovavano a 625 miglia dcosta e sono scomparsi dal monitoraggio. A bordo avevano solo una piccola scorta di cibo e 20 litri di acqua.