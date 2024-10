Si uccide a 15 anni a Senigallia, bullismo: le prove nel cellulare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancona, 16 ottobre 2024 – L’analisi del telefonino e degli altri dispositivi informatici in uso al ragazzo consegnati spontaneamente dai genitori ai carabinieri per accertare se Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita sparandosi con la pistola del padre vigile urbano, fosse davvero vittima di bullismo. La Procura di Ancona, che indaga ancora contro ignoti per istigazione al suicidio, ha affidato la consulenza tecnica al perito informatico forense Luca Russo, ieri mattina, chiedendo di fare una copia di tutti i contenuti trovati nel cellulare, nella playstation e nel computer portatile del minorenne per cercare prove compatibili con l’ipotesi di reato formulata. Il tecnico avrà 60 giorni di tempo per relazionare alla pm Irene Bilotta che coordina le indagini dei carabinieri di Senigallia. Ilrestodelcarlino.it - Si uccide a 15 anni a Senigallia, bullismo: le prove nel cellulare Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancona, 16 ottobre 2024 – L’analisi del telefonino e degli altri dispositivi informatici in uso al ragazzo consegnati spontaneamente dai genitori ai carabinieri per accertare se Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita sparandosi con la pistola del padre vigile urbano, fosse davvero vittima di. La Procura di Ancona, che indaga ancora contro ignoti per istigazione al suicidio, ha affidato la consulenza tecnica al perito informatico forense Luca Russo, ieri mattina, chiedendo di fare una copia di tutti i contenuti trovati nel, nella playstation e nel computer portatile del minorenne per cercarecompatibili con l’ipotesi di reato formulata. Il tecnico avrà 60 giorni di tempo per relazionare alla pm Irene Bilotta che coordina le indagini dei carabinieri di

Senigallia - si uccide a 15 anni con la pistola del padre vigile : la mamma aveva fatto una denuncia per bullismo (con tutti i nomi che deridevano il figlio) - indagini sul cellulare - SENIGALLIA - Decidere di morire a 15 anni. Si è suicidato con la pistola del padre in un casolare di Montignano, frazione collinare del Comune di Senigallia. La procura ha aperto un... (Corriereadriatico.it)

La macabra scoperta. Ruba la pistola al padre e si uccide a 15 anni : "Era vittima dei bulli" - Lo conferma l’avvocato della famiglia del 15enne, Pia Perricci, con il testo della denuncia in mano formalizzata ieri, a cui i genitori di sono rivolti per una tutela legate. "Perchè hanno voluto distruggere così mio figlio" ripeteva la mamma ieri sera. Parenti, amici. L’allarme è scattato domenica dopo cena. (Ilrestodelcarlino.it)

