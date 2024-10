Scherma, premio a Roma per Simonetta Pettinari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Roma Simonetta Pettinari, presidente onorario della Macerata Scherma Asd, è stata premiata dalla Federazione Scherma con il distintivo d’argento riservato ai dirigenti delle associazioni sportive, per il quarantennale impegno a favore della Scherma cittadina. La cerimonia si è svolta alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e di Paolo Azzi, presidente della Federazione italiana Scherma. Pettinari è stata tra i soci fondatori della Macerata Scherma nel 1984, da allora ha sempre coperto con grande dedizione ruoli tecnici e dirigenziali nell’associazione. Ilrestodelcarlino.it - Scherma, premio a Roma per Simonetta Pettinari Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A, presidente onorario della MacerataAsd, è stata premiata dalla Federazionecon il distintivo d’argento riservato ai dirigenti delle associazioni sportive, per il quarantennale impegno a favore dellacittadina. La cerimonia si è svolta alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e di Paolo Azzi, presidente della Federazione italianaè stata tra i soci fondatori della Maceratanel 1984, da allora ha sempre coperto con grande dedizione ruoli tecnici e dirigenziali nell’associazione.

