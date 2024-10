Santa Maria C.V., tribunale ordina al Comune di iscrivere ad anagrafe donna senza permesso di soggiorno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune di Santa Maria Capua Vetere aveva detto no: senza permesso di soggiorno uno straniero, anche se convivente con un cittadino italiano, non può essere iscritto nello stato di famiglia del partner. Una decisione però sconfessata dal tribunale sammaritano, accogliendo il ricorso d’urgenza di una coppia italo-colombiana. Il giudice Rossella Di Palo della prima sezione civile, infatti, ha ordinato al sindaco di provvedere alla iscrizione nell’anagrafe dei residenti di una 35enne sudamericana, e al suo inserimento nel nucleo familiare del compagno, un 36enne di Santa Maria Capua Vetere. Compensate le spese legali, considerando la novità della controversia. Nel ricorrere al tribunale, i due rappresentavano di avere instaurato una relazione sentimentale sin dal 2018. Un rapporto mai interrotto, sebbene complicato dalla burocrazia. Anteprima24.it - Santa Maria C.V., tribunale ordina al Comune di iscrivere ad anagrafe donna senza permesso di soggiorno Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldiCapua Vetere aveva detto no:diuno straniero, anche se convivente con un cittadino italiano, non può essere iscritto nello stato di famiglia del partner. Una decisione però sconfessata dalsammaritano, accogliendo il ricorso d’urgenza di una coppia italo-colombiana. Il giudice Rossella Di Palo della prima sezione civile, infatti, hato al sindaco di provvedere alla iscrizione nell’dei residenti di una 35enne sudamericana, e al suo inserimento nel nucleo familiare del compagno, un 36enne diCapua Vetere. Compensate le spese legali, considerando la novità della controversia. Nel ricorrere al, i due rappresentavano di avere instaurato una relazione sentimentale sin dal 2018. Un rapporto mai interrotto, sebbene complicato dalla burocrazia.

