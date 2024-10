San Severo: due sparatorie in un giorno Una all'alba, una di sera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una all’alba, una di sera. Entrambe in zone agricole di San Severo. Due sparatorie, due feriti. Indaga in entrambi i casi la polizia. In particolare, per i colpi esplosi in serata, un uomo è stato trasportato al pronto soccorso. Raggiunto da un paio di spari. Condizioni da dettagliare. L'articolo San Severo: due sparatorie in un giorno <small class="subtitle">Una all'alba, una di sera</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - San Severo: due sparatorie in un giorno Una all'alba, una di sera Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una all’, una di. Entrambe in zone agricole di San. Due, due feriti. Indaga in entrambi i casi la polizia. In particolare, per i colpi esplosi inta, un uomo è stato trasportato al pronto soccorso. Raggiunto da un paio di spari. Condizioni da dettagliare. L'articolo San: duein un Una all', una di proviene da Noi Notizie..

