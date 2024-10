Questo Sinner non basta: tutto inutile, nessuna chance (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannik Sinner, se è vero che i numeri non mentono mai, allora vuol dire che abbiamo un problema: niente da fare per l’azzurro. Il trailer, in perfetto stile hollywoodiano, aveva già abbondantemente reso l’idea di quanto impegno l’Arabia Saudita avesse riversato nell’organizzazione di Questo nuovo torneo di esibizione. Un appuntamento che non è ancora entrato nel vivo ma che è già destinato a passare alla storia, non fosse altro per il prize money milionario che si è deciso di mettere sul piatto. Jannik Sinner pronto per debuttare al torneo di esibizione di Riyad (LaPresse) – Ilveggente.itNella peggiore delle ipotesi, i tennisti giocheranno un paio d’ore, ma porteranno comunque a casa una cifra golosissima. Parliamo di 1 milione e mezzo di euro, un assegno niente male per partecipare ad un evento che non avrà alcuna ripercussione sul loro posizionamento in classifica. Ilveggente.it - Questo Sinner non basta: tutto inutile, nessuna chance Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannik, se è vero che i numeri non mentono mai, allora vuol dire che abbiamo un problema: niente da fare per l’azzurro. Il trailer, in perfetto stile hollywoodiano, aveva già abbondantemente reso l’idea di quanto impegno l’Arabia Saudita avesse riversato nell’organizzazione dinuovo torneo di esibizione. Un appuntamento che non è ancora entrato nel vivo ma che è già destinato a passare alla storia, non fosse altro per il prize money milionario che si è deciso di mettere sul piatto. Jannikpronto per debuttare al torneo di esibizione di Riyad (LaPresse) – Ilveggente.itNella peggiore delle ipotesi, i tennisti giocheranno un paio d’ore, ma porteranno comunque a casa una cifra golosissima. Parliamo di 1 milione e mezzo di euro, un assegno niente male per partecipare ad un evento che non avrà alcuna ripercussione sul loro posizionamento in classifica.

