Questa immagine non dimostra che Unifil supporta Hezbollah (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un blindato delle Nazioni Unite con attaccata, su una fiancata, la bandiera di Hezbollah, organizzazione politica e militare sciita libanese. Chi ha condiviso l'immagine, l'ha commentata con questo messaggio: «Ecco una foto di un camion Unifil con una bandiera di Hezbollah. Tutte le agenzie ONU stanno aiutando i terroristi?». Nei giorni scorsi, l'esercito israeliano ha aperto il fuoco in diverse occasioni contro le basi della Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) nel Libano meridionale. L'attacco è stato condannato da più parti.

