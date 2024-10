Porto Mantovano, causa un incidente e si scaglia contro i carabinieri: arrestato un 30enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Porto Mantovano (Mantova), 16 ottobre 2024 – Nel corso della nottata del 16 ottobre, i carabinieri della Stazione di Porto Mantovano hanno arrestato, in flagranza di reato, un 30nne straniero responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’esame per verificare il tasso alcolemico. L’uomo, residente nella provincia di Mantova, a bordo della propria autovettura, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada, danneggiando la segnaletica verticale. Non curante del danno causato, è ripartito, fermandosi poco dopo in una strada laterale nel centro di Porto Mantovano. L’incidente è stato notato da un testimone, che è stato subito minacciato dall’uomo alla guida dell’auto. Il cittadino si è così visto costretto a chiamare il 112, informando dell’accaduto e chiedendo l’intervento di una pattuglia, che è arrivata sul posto. Ilgiorno.it - Porto Mantovano, causa un incidente e si scaglia contro i carabinieri: arrestato un 30enne Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Mantova), 16 ottobre 2024 – Nel corso della nottata del 16 ottobre, idella Stazione dihanno, in flagranza di reato, un 30nne straniero responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’esame per verificare il tasso alcolemico. L’uomo, residente nella provincia di Mantova, a bordo della propria autovettura, ha perso illlo dell’auto ed è uscito di strada, danneggiando la segnaletica verticale. Non curante del dannoto, è ripartito, fermandosi poco dopo in una strada laterale nel centro di. L’è stato notato da un testimone, che è stato subito minacciato dall’uomo alla guida dell’auto. Il cittadino si è così visto costretto a chiamare il 112, informando dell’accaduto e chiedendo l’intervento di una pattuglia, che è arrivata sul posto.

