Lettera43.it - Perché il diaconato femminile è un nodo che il Papa deve sciogliere

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Chiesa sarà pure donna, come ripete spesso il, ma a ben guardare la realtà sembra dire il contrario. O meglio, se si guarda allo straordinario lavoro di servizio, di assistenza ai poveri, ai malati, alle attività educative per i giovani, al sostegno ai migranti, a chi fugge da guerre e carestie, non c’è dubbio che l’apporto– di religiose e laiche – sia decisivo per le istituzioni cattoliche nel mondo. Se pensiamo invece a come tutto questo si rifletta nella vita e nella struttura gerarchica della Chiesa, la disparità con gli uomini resta impressionante. Il tema, inevitabilmente, è riemerso nel corso dell’assemblea sinodale in corso in Vaticano.