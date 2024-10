Paul Pogba alla Gazzetta dello Sport: “Voglio giocare nella Juventus, mi taglio lo stipendio” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Penso di tornare pronto per allenarmi e giocare con la Juve. Io adesso sono un giocatore nella Juve. nella mia testa c’è soltanto questo oggi”. In un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Paul Pogba è uscito allo scoperto e ha parlato di un suo possibile ritorno in campo con la maglia della Juventus in seguito alla riduzione della squalifica per doping a 18 mesi da parte del TAS, con scadenza a marzo: “Sarà un nuovo Pogba: più affamato, più saggio e più forte. Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio, giocare a calcio. Io sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella Juve. Voglio tornare”. E ancora: “Non dipende tutto da me, ma anche dai progetti della Juve e da come mi alleno. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Penso di tornare pronto per allenarmi econ la Juve. Io adesso sono un giocatoreJuve.mia testa c’è soltanto questo oggi”. In un’intervista esclusivaè uscito allo scoperto e ha parlato di un suo possibile ritorno in campo con la maglia dellain seguitoriduzione della squalifica per doping a 18 mesi da parte del TAS, con scadenza a marzo: “Sarà un nuovo: più affamato, più saggio e più forte. Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornarenormalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio,a calcio. Io sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur diancoraJuve.tornare”. E ancora: “Non dipende tutto da me, ma anche dai progetti della Juve e da come mi alleno.

