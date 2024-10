Moto gp, Martin rivela: “Non riuscivo a dormire per la pressione. Ora penso solo a spingere” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – Si apre da Philip Island la volata finale per il titolo mondiale Moto gp 2024. Jorge Martin si affaccia agli ultimi quattro weekend con 10 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, capace di recuperarne 14 da Misano 2 in avanti e con una maggior esperienza viste appunto le vittorie contro Fabio Quartararo nel 2022 e proprio contro Jorge Martin l’anno scorso. Lo spagnolo fino a qui ha vinto un solo mondiale, nel 2018 in Moto 3, e recentemente ha ammesso di aver sofferto la pressione, soprattutto nel 2023, quando qualche errore di troppo lo ha condannato. Ma a distanza di un anno si sente migliorato e pronto per vincere il suo primo titolo iridato nella top class. Bagnaia vuole invece il tris e farà di tutto per conquistarlo e per ripartire, anche nel 2025, con la carena numero uno. Sport.quotidiano.net - Moto gp, Martin rivela: “Non riuscivo a dormire per la pressione. Ora penso solo a spingere” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – Si apre da Philip Island la volata finale per il titolo mondialegp 2024. Jorgesi affaccia agli ultimi quattro weekend con 10 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, capace di recuperarne 14 da Misano 2 in avanti e con una maggior esperienza viste appunto le vittorie contro Fabio Quartararo nel 2022 e proprio contro Jorgel’anno scorso. Lo spagnolo fino a qui ha vinto unmondiale, nel 2018 in3, e recentemente ha ammesso di aver sofferto la, soprattutto nel 2023, quando qualche errore di troppo lo ha condannato. Ma a distanza di un anno si sente migliorato e pronto per vincere il suo primo titolo iridato nella top class. Bagnaia vuole invece il tris e farà di tutto per conquistarlo e per ripartire, anche nel 2025, con la carena numero uno.

