Moto Gp, Bagnaia: “In Australia vietato sbagliare. Condizioni meteo determinanti” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – Quattro gran premi alla fine, di cui tre consecutivi a partire dall’Australia: entra nel vivo il duello tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia. I due sono separati da dieci punti ma prima di Valencia, ultimo gp a metà novembre, ci saranno in sequenza Philip Island, Thailandia e Malesia. Un trittico di fondamentale importanza in cui sbagliare è vietato per tutti. Ogni punto conta doppio. In Australia sia Jorge che Pecco non hanno mai vinto, ma l’anno scorso lo spagnolo stava dominando il gran premio ed è stato fermato solo dal calo e dall’usura della gomma morbida posteriore. Alla fine chiuse quinto con Bagnaia a podio dietro il vincitore, a sorpresa, Johann Zarco. Bagnaia è in trend positivo dopo Misano 2 e ha recuperato 14 punti, salendo da meno 24 a meno 10. Sport.quotidiano.net - Moto Gp, Bagnaia: “In Australia vietato sbagliare. Condizioni meteo determinanti” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – Quattro gran premi alla fine, di cui tre consecutivi a partire dall’: entra nel vivo il duello tra Jorge Martin e Pecco. I due sono separati da dieci punti ma prima di Valencia, ultimo gp a metà novembre, ci saranno in sequenza Philip Island, Thailandia e Malesia. Un trittico di fondamentale importanza in cuiper tutti. Ogni punto conta doppio. Insia Jorge che Pecco non hanno mai vinto, ma l’anno scorso lo spagnolo stava dominando il gran premio ed è stato fermato solo dal calo e dall’usura della gomma morbida posteriore. Alla fine chiuse quinto cona podio dietro il vincitore, a sorpresa, Johann Zarco.è in trend positivo dopo Misano 2 e ha recuperato 14 punti, salendo da meno 24 a meno 10.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - quanto sarebbe bello un Mondiale deciso da uno “spareggio” a Valencia? Tra Martin e Bagnaia - viene da tifare per l’equilibrio… - Quanto sarebbe bello se il Mondiale di MotoGP 2024 venisse deciso da una sorta di “spareggio”? Non sarebbe elettrizzante lo scenario per il quale chi, tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, passasse per primo sotto la bandiera a scacchi di Valencia, sarebbe proclamato automaticamente Campione, senza dover fare calcoli relativamente ai piazzamenti? Affinché questo accada, serve che Martinator e ... (Oasport.it)

Motomondiale : Gp Australia. Bagnaia "Essenziale non commettere errori" - Reduce dalla doppietta in Giappone, il ducatista è a -10 da Martin PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "Sono contento di tornare in pista in Australia. Questa gara aprirà l'ultima tripla della stagione prima del gran finale di Valencia, perciò sarà molto importante. Ormai mancano pochissimi Gran Premi e sa . (Ilgiornaleditalia.it)

Motomondiale : Gp Australia. Bagnaia "Essenziale non commettere errori" - Reduce dalla doppietta in Giappone, il ducatista è a -10 da Martin PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "Sono contento di tornare in pista in Australia. Questa gara aprirà l'ultima tripla della stagione prima del gran finale di Valencia, perciò sarà molto importante. Ormai mancano pochissimi Gran Premi e sa . (Ilgiornaleditalia.it)