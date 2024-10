Migranti, sgominata rete di trafficanti a Milano: 6mila euro per i viaggi dalla Libia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Blitz della polizia a Milano: sgominata una rete di trafficanti di Migranti. La polizia di stato meneghina, all’alba di mercoledì, ha fermato dieci cittadini egiziani indagati a vario titolo per un’associazione a delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e all’esercizio abusivo di attività creditizia. Le indagini Le indagini, avviate nel luglio 2023 dalla squadra mobile e dallo Sco della polizia, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, avrebbero svelato l’esistenza di una rete in grado di organizzare su barconi spesso fatiscenti il trasferimento illegale di Migranti, sempre di nazionalità egiziana, dalle coste libiche a quelle di Italia e Grecia e da lì in altri paesi europei. Lapresse.it - Migranti, sgominata rete di trafficanti a Milano: 6mila euro per i viaggi dalla Libia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Blitz della polizia aunadidi. La polizia di stato meneghina, all’alba di mercoledì, ha fermato dieci cittadini egiziani indagati a vario titolo per un’associazione a delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e all’esercizio abusivo di attività creditizia. Le indagini Le indagini, avviate nel luglio 2023squadra mobile e dallo Sco della polizia, coordinatiDirezione distrettuale antimafia di, avrebbero svelato l’esistenza di unain grado di organizzare su barconi spesso fatiscenti il trasferimento illegale di, sempre di nazionalità egiziana, dalle coste libiche a quelle di Italia e Grecia e da lì in altri paesipei.

Milano : sgominata rete trafficanti di uomini - 6mila per i viaggi dalla Libia - In alcuni casi gli indagati sarebbero stati in grado anche di far ottenere ai migranti irregolari permessi di soggiorno per garantire il trasferimento da Milano ad altre città e di eludere le normative del decreto flussi che disciplinano l’ingresso regolare di lavoratori stranieri in Italia e altri Paesi europei. (Lapresse.it)