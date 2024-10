Migranti: arrivati in Albania sulla nave Libra. Ma 4 sono tornati indietro: due minorenni e due fragili (Di mercoledì 16 ottobre 2024) SHENGJIN (Albania) – sono stati rimandati in Italia, 4 dei 16 Migranti giunti nei nuovi centri, in Albania, a bordo della nave Libra della Marina Militare. Due si sono dichiarati minorenni e quindi non rientrerebbero nell’accordo tra Roma e Tirana che prevede la procedura solo per i maschi adulti; altri due hanno riferito problemi di L'articolo Migranti: arrivati in Albania sulla nave Libra. Ma 4 sono tornati indietro: due minorenni e due fragili proviene da Firenze Post. .com - Migranti: arrivati in Albania sulla nave Libra. Ma 4 sono tornati indietro: due minorenni e due fragili Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) SHENGJIN () –stati rimandati in Italia, 4 dei 16giunti nei nuovi centri, in, a bordo delladella Marina Militare. Due sidichiaratie quindi non rientrerebbero nell’accordo tra Roma e Tirana che prevede la procedura solo per i maschi adulti; altri due hanno riferito problemi di L'articoloin. Ma 4: duee dueproviene da Firenze Post.

