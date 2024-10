Medicina, addio ai test di ingresso: ecco come funzionerà l'accesso facoltà (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il nuovo meccanismo è stato votato in commissione al Senato e il governo lo vorrebbe rendere operativo già dall'anno accademico 2025-2026. Resta il numero chiuso, ma ci sarà un semestre libero dopo il quale si forma una graduatoria nazionale Vanityfair.it - Medicina, addio ai test di ingresso: ecco come funzionerà l'accesso facoltà Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il nuovo meccanismo è stato votato in commissione al Senato e il governo lo vorrebbe rendere operativo già dall'anno accademico 2025-2026. Resta il numero chiuso, ma ci sarà un semestre libero dopo il quale si forma una graduatoria nazionale

Medicina - addio ai test d’ingresso : gli studenti saranno valutati dopo 6 mesi - In questo modo non solo investiamo nelle giuste aspirazioni dei nostri ragazzi, ma garantiamo anche una preparazione di qualità attraverso un’offerta formativa d’eccellenza”. LEGGI ANCHE: Legge di Bilancio 2025: dal contributo per le banche al taglio del cuneo fiscale, ecco tutte le misure. L’obiettivo è la riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie in un’ottica di ... (Tpi.it)

Test Medicina 2025 - addio ingresso numero chiuso - primo semestre libero con successivo sbarramento in base ai cfu - 25mila posti - Il test d'ingresso non si farà ma lo sbarramento avverrà dopo un primo semestre accessibile per tutti. La selezione avverrà mediante una “graduatoria nazionale” basata sui crediti formativi ottenuti e sul superamento di esami specifici La settima Commissione del Senato ha dato il via libera a . (Ilgiornaleditalia.it)

Test di medicina addio - come funzionerà dal 2025? Sei mesi ad accesso libero (ma resta il numero chiuso) - 25mila posti. La guida - La novità è stata presentata oggi in Senato dal presidente della commissione Istruzione, Roberto Marti e al presidente della commissione Sanità, Francesco Zaffini: niente... (Ilmessaggero.it)