LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: bianconere alla ricerca del giusto guizzo, bavaresi in controllo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 32? Corner Juventus, che lavoro in termini di sacrificio per Vangsgaard questa sera. 28? Buon momento delle bianconere, il piano partita sembra tracciato: il Bayern Monaco palleggia, la Juventus attende la giusta occasione, come fatto negli ultimi quattro minuti. 27? Lampo di Vangsgaard! Destro dai 25 metri potente ma centrale della danese, Grohs mette in corner. Bene così! 25? La Juventus alza il baricentro, Cantore pesca Boattin in area, la numero 13 perde il tempo per il tiro: depura l'area il Bayern. 23? Grande capacità di palleggio delle bavaresi, anche su un terreno di gioco al limite, come quello di questa sera a Biella. La Juventus deve reggere con ordine e fare male in ripartenza. 21? Galoppa sulla sinistra Vangsgaard che trova la chiusura di Vigorsdottir alle porte dell'area.

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Dallman la sblocca di testa. 45. Cinque modifiche rispetto al match di domenica scorsa contro la Roma. 15? CARUSO vicina al vantaggio Juventus!! Cantore pennella dalla destra e trova l'impatto aereo poco deciso e angolato del capitano bianconero.

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: spingono le bavaresi, bianconere compatte dietro. Una battuta d'arresto che non macchia il super avvio delle bavaresi, capaci di raccogliere 8 vittorie in 9 incontri.

LIVE Juventus-Bayern Monaco, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Vangsgaard e Cantore dal primo minuto, fuori Bonansea e Girelli. 45. Le bianconere se la vedranno con il Bayern Monaco di Alexander Strauss, reduce dalla pesante manita inflitta all'Arsenal, nella prima giornata del girone C. Ampliando la questione, la formazione di Canzi è partita in maniera poderosa, inanellando solo vittorie (9 per la precisione) tra campionato e ...