LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: battistrada ripresi, finale incerto! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Non ha mollato il gruppo alle spalle dei quattro battistrada: davanti non c’è più collaborazione. 16.24 Ultimi 10 chilometri! 16.23 Tentativo di allungo di Zana e Grégoire, immediatamente riassorbiti da Hirschi. 16.22 Questi quattro corridori vanno fortissimo e in discesa si stanno prendendo diversi rischi. 16.21 Anche Battistella rientra da dietro: si forma quindi un quartetto al comando. 16.20 Su Hirschi e Grégoire riesce a rientrare da dietro Filippo Zana. 16.19 Attaccano ancora Hirschi e Grégoire! Questa coppia ha preso qualche metro di vantaggio. 16.18 Si rimette a tirare Jay Vine che cerca di fare ulteriore selezione in gruppo. 16.16 Resta nelle prime posizioni un grande Corbin Strong che sembra avere una gran condizione. 16.15 Baroncini al traguardo per trainare Hirschi, si entra nell’ultimo Giro! 16. Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: battistrada ripresi, finale incerto! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 Non ha mollato il gruppo alle spalle dei quattro: davanti non c’è più collaborazione. 16.24 Ultimi 10 chilometri! 16.23 Tentativo di allungo di Zana e Grégoire, immediatamente riassorbiti da Hirschi. 16.22 Questi quattro corridori vanno fortissimo e in discesa si stanno prendendo diversi rischi. 16.21 Anche Battistella rientra da dietro: si forma quindi un quartetto al comando. 16.20 Su Hirschi e Grégoire riesce a rientrare da dietro Filippo Zana. 16.19 Attaccano ancora Hirschi e Grégoire! Questa coppia ha preso qualche metro di vantaggio. 16.18 Si rimette a tirare Jay Vine che cerca di fare ulteriore selezione in gruppo. 16.16 Resta nelle prime posizioni un grande Corbin Strong che sembra avere una gran condizione. 16.15 Baroncini al traguardo per trainare Hirschi, si entra nell’ultimo! 16.

