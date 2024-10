Iodonna.it - L'imprenditore avrebbe già ricevuto tre offerte per lo storico locale, icona di lusso e mondanità

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Calciatori e veline, politici bipartisan ed eventi esclusivi, sfarzo e polemiche, per oltre 20 anni. Il Twiga,simbolo di un certo stile di vita,di, sta per passare di mano. Secondo quanto rivela il Giornale, Flavio Briatore, che se l’è inventato, nel 2001, ha giàalmeno treper l’acquisto. Il motivo della vendita l’ha rivelato lo stesso: in questo momento è assorbito da altri interessi. Ma la notizia della vendita delequivale, per un certo tipo di turismo deluxe, a un sipario che cala su un’epoca d’oro.