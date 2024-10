“Le hanno dovute separare”. Grande Fratello, lite tra donne nella notte: “Non fare la…” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) nella notte, all’interno della casa del Grande Fratello, è scoppiato un acceso scontro tra le concorrenti, che si sono divise in due gruppi. Da un lato Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, dall’altro Yulia Bruschi, Shaila Gatta e le ex ragazze di Non è la Rai. Tutto è iniziato quando Mariavittoria ha lamentato che il gruppo rivale la guardasse con disprezzo e che Yulia l’avesse addirittura urtata con una spallata: “Mi ha travolta”, ha dichiarato Minghetti. Dopo aver sentito la denuncia, Yulia e le Non è la Rai hanno cercato un confronto, spostandosi in piscina. Bruschi ha affrontato Mariavittoria con toni accesi, chiedendole perché non avesse chiesto spiegazioni subito: “Una spallata? Ma sei seria? Perché non mi hai detto: ‘Yulia, mi hai dato una spallata, non te ne sei accorta?’ Invece di covare rancore e parlarne alle spalle?”. “Noi usciamo”. Tuttivip.it - “Le hanno dovute separare”. Grande Fratello, lite tra donne nella notte: “Non fare la…” Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), all’interno della casa del, è scoppiato un acceso scontro tra le concorrenti, che si sono divise in due gruppi. Da un lato Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, dall’altro Yulia Bruschi, Shaila Gatta e le ex ragazze di Non è la Rai. Tutto è iniziato quando Mariavittoria ha lamentato che il gruppo rivale la guardasse con disprezzo e che Yulia l’avesse addirittura urtata con una spallata: “Mi ha travolta”, ha dichiarato Minghetti. Dopo aver sentito la denuncia, Yulia e le Non è la Raicercato un confronto, spostandosi in piscina. Bruschi ha affrontato Mariavittoria con toni accesi, chiedendole perché non avesse chiesto spiegazioni subito: “Una spallata? Ma sei seria? Perché non mi hai detto: ‘Yulia, mi hai dato una spallata, non te ne sei accorta?’ Invece di covare rancore e parlarne alle spalle?”. “Noi usciamo”.

