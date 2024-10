La Regione al lavoro per una legge sull'individuazione delle aree dove installare impianti per l'energia rinnovabile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una riunione nella sede regionale di Pescara per proseguire l'iter al fine di predisporre una legge regionale da presentare alla giunta e poi al consiglio, sull'individuazione di aree dove installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il tavolo del gruppo di lavoro "aree Ilpescara.it - La Regione al lavoro per una legge sull'individuazione delle aree dove installare impianti per l'energia rinnovabile Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una riunione nella sede regionale di Pescara per proseguire l'iter al fine di predisporre unaregionale da presentare alla giunta e poi al consiglio,diper la produzione dida fonti rinnovabili. Il tavolo del gruppo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Di Marco (Pd) sullo spopolamento delle aree interne : "La legge regionale non è servita - occorre una svolta" - Serve una svolta per frenare e contenere lo spopolamento delle aree interne abruzzesi. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco, in merito all'efficacia della legge regionale 32 del 2021: “La legge regionale 32 del 2021 non è riuscita né a vincere, ma nemmeno a. (Ilpescara.it)

Toscana diffusa - Giani : “Legge per valorizzare aree periferiche” - “Per raggiungere gli obiettivi saranno coordinate, con forme di premialità o priorità nei bandi fino alla previsione di uno specifico stanziamento di risorse, le risorse regionali e le linee territoriali strategiche di intervento dei fondi europei, insieme ad altri strumenti di sostegno nazionali che perseguono le medesime finalità (tra gli altri, il Pnrr, il Fondo di Sviluppo e Coesione, il ... (Corrieretoscano.it)