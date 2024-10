La manovra di bilancio per il 2025 è sfascista: aumenta il debito e mina lo Stato sociale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro Giorgetti ha svelato le misure della prossima manovra di bilancio per il 2025. Che giudizio possiamo darne a caldo, prima di avere i documenti ufficiali con tutti i conti? A prima vista possiamo dire che si tratta di una manovra sfascista, sia sul piano economico che su quello sociale. Sul piano economico perché il debito aumenterà, e quindi nessuna prudenza fiscale, sul piano sociale perché le grandi istituzioni che reggono lo Stato sociale sono ancora una volta colpite pesantemente. Se poi qualche malizioso pensa che sfascista si possa declinare come s-fascista, questa è una questione semantica che lascio a persone più preparate. Le truppe nazional-sfasciste, con un discreto supporto popolare, stanno ormai vincendo la loro guerra contro lo Stato sociale, travestita furbescamente da guerra alle tasse. Ilfattoquotidiano.it - La manovra di bilancio per il 2025 è sfascista: aumenta il debito e mina lo Stato sociale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro Giorgetti ha svelato le misure della prossimadiper il. Che giudizio possiamo darne a caldo, prima di avere i documenti ufficiali con tutti i conti? A prima vista possiamo dire che si tratta di una, sia sul piano economico che su quello. Sul piano economico perché ilaumenterà, e quindi nessuna prudenza fiscale, sul pianoperché le grandi istituzioni che reggono losono ancora una volta colpite pesantemente. Se poi qualche malizioso pensa chesi possa declinare come s-fascista, questa è una questione semantica che lascio a persone più preparate. Le truppe nazional-sfasciste, con un discreto supporto popolare, stanno ormai vincendo la loro guerra contro lo, travestita furbescamente da guerra alle tasse.

