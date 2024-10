Kraven The Hunter – il film ha un rating più sanguinoso e violento di Deadpool e Wolverine (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se siete a caccia di un film più violento persino di Deadpool e Wolverine, tenete gli occhi aperti per Kraven il cacciatore. Primo film con rating R nell’universo Spider-Man PG-13 della Sony, il nuovo film del regista J.C. Chandor (A Most Violent Year e Triple Frontier) ha ricevuto il rating R per “forte violenza sanguinosa e linguaggio”, secondo l’American Motion Picture Association. Mentre il primo film con rating R dei Marvel Studios ha ottenuto una R a causa di “forte violenza sanguinosa e linguaggio, gore e riferimenti sessuali”, le uccisioni di Kraven sono più forti, più sanguinose e più cruente, secondo il British Board of film Classification. Il sito ufficiale del BBFC ha classificato il nuovo trailer di Kraven il cacciatore con un rating 18, l’equivalente di un NC-17 negli Stati Uniti. Nerdpool.it - Kraven The Hunter – il film ha un rating più sanguinoso e violento di Deadpool e Wolverine Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se siete a caccia di unpiùpersino di, tenete gli occhi aperti peril cacciatore. PrimoconR nell’universo Spider-Man PG-13 della Sony, il nuovodel regista J.C. Chandor (A Most Violent Year e Triple Frontier) ha ricevuto ilR per “forte violenza sanguinosa e linguaggio”, secondo l’American Motion Picture Association. Mentre il primoconR dei Marvel Studios ha ottenuto una R a causa di “forte violenza sanguinosa e linguaggio, gore e riferimenti sessuali”, le uccisioni disono più forti, più sanguinose e più cruente, secondo il British Board ofClassification. Il sito ufficiale del BBFC ha classificato il nuovo trailer diil cacciatore con un18, l’equivalente di un NC-17 negli Stati Uniti.

