Italia-Irlanda Under 21, pareggio 1-1: qualificazione agli Europei centrata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Italia Under 21 ha ottenuto la qualificazione agli Europei 2025 grazie a un sofferto pareggio per 1-1 contro l’Irlanda, in una partita disputata il 15 ottobre 2024 allo Stadio Rocco di Trieste. Nonostante qualche difficoltà, la squadra di Nunziata ha centrato l’obiettivo, con un gol di Casadei che ha sbloccato il risultato nel primo tempo, a cui ha fatto seguito la risposta degli irlandesi con Moran nella ripresa. Italia-Irlanda si è chiusa con un pareggio 1-1, che ha portato la squadra azzurra a raggiungere l’obiettivo della qualificazione agli Europei. Italia-Irlanda: un pareggio che ha portato alla qualificazione, foto Ansa – VelvetMagUna partita difficile tra Italia e Irlanda, ma con un lieto fine Il match contro l’Irlanda si preannunciava complesso, e sul campo le aspettative sono state confermate. Velvetmag.it - Italia-Irlanda Under 21, pareggio 1-1: qualificazione agli Europei centrata Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’21 ha ottenuto la2025 grazie a un soffertoper 1-1 contro l’, in una partita disputata il 15 ottobre 2024 allo Stadio Rocco di Trieste. Nonostante qualche difficoltà, la squadra di Nunziata ha centrato l’obiettivo, con un gol di Casadei che ha sbloccato il risultato nel primo tempo, a cui ha fatto seguito la risposta degli irlandesi con Moran nella ripresa.si è chiusa con un1-1, che ha portato la squadra azzurra a raggiungere l’obiettivo della: unche ha portato alla, foto Ansa – VelvetMagUna partita difficile tra, ma con un lieto fine Il match contro l’si preannunciava complesso, e sul campo le aspettative sono state confermate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia Under 21 agli Europei 2025 : basta un pareggio con l’Irlanda - decisivo Casadei - L’Italia Under 21 pareggia 1-1 con i pari età dell’Irlanda 1-0 e si qualifica direttamente agli Europei di categoria del 2025 con il primo posto del girone A. Decisivo però è Desplanches con un salvataggio in tuffo su Emakhu. Ad aiutarli è Desplanches, tutt’altro che preciso: il portiere prima non trattiene una comoda palla sul colpo di testa di Kenny, poi non è perfetto nell’uscita alta su ... (Sportface.it)

Weekend giovani amaranto : pareggio della Primavera - vittoria dell’Under 15 e sconfitta di misura per l’Under 17 - Nonostante il pareggio, la squadra amaranto ha mostrato un buon gioco, pur mancando l’occasione di conquistare la vittoria. Il Latina ha accorciato le distanze, ma l’Arezzo ha mantenuto il controllo fino alla fine, portando a casa tre punti meritati. L’Arezzo è riuscito a pareggiare con un rigore trasformato da Concetti, dopo un fallo del portiere su Camerini. (Lortica.it)

Softball - pareggio contro la Thunder Castelfranco : l'Italposa sempre più vicina al terzo posto - Finisce con un pareggio la penultima gara, fra le mura domestiche, di regular season, dell’Italposa Forlì. 1-2 in gara uno per le ospiti le venete del Castelfranco e 10-0 al 4° inning per l’Italposa nella gara della sera i punteggi dei due incontri. Le romagnole rimangono così al terzo posto in... (Today.it)