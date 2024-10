Israele-Unifil, Meloni volerà in Libano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Beirut, 16 ottobre 2024 – Dopo gli spari dell’esercito israeliano contro le le basi dell’Unifil in Libano, composta in gran parte da soldati italiani (oltre 1200), la premier Giorgia Meloni è pronta a decollare verso Beirut. Durante il suo intervento alla Camera in vista del Consiglio Europeo programmato per il 17 e 18 ottobre, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua condanna per gli attacchi contro il contingente delle Nazioni Unite, esprimendo che “l’atteggiamento dell’esercito israeliano è del tutto ingiustificato”. La posizione è stata ribadita anche nella telefonata con il ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con Meloni che ha parlato di “attacchi inaccettabili”. Nonostante l’agenda ufficiale sul sito di Palazzo Chigi ancora non abbia dato indicazioni precise in merito, la premier dovrebbe recarsi a Beirut questo venerdì. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Beirut, 16 ottobre 2024 – Dopo gli spari dell’esercito israeliano contro le le basi dell’in, composta in gran parte da soldati italiani (oltre 1200), la premier Giorgiaè pronta a decollare verso Beirut. Durante il suo intervento alla Camera in vista del Consiglio Europeo programmato per il 17 e 18 ottobre, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua condanna per gli attacchi contro il contingente delle Nazioni Unite, esprimendo che “l’atteggiamento dell’esercito israeliano è del tutto ingiustificato”. La posizione è stata ribadita anche nella telefonata con il ministro israeliano Benjamin Netanyahu, conche ha parlato di “attacchi inaccettabili”. Nonostante l’agenda ufficiale sul sito di Palazzo Chigi ancora non abbia dato indicazioni precise in merito, la premier dovrebbe recarsi a Beirut questo venerdì.

