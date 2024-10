Ilary Blasi fa il tifo per il figlio Cristian Totti, le foto allo stadio: “Segue le orme del padre” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilary Blasi torna sugli spalti per il figlio Cristian Totti. Il ragazzo, primo figlio avuto con l'ex marito Francesco Totti, ha da poco compiuto 18 anni e sta seguendo le orme del padre. Gioca nell'Olbia Calcio e ha delle tifose speciali, che il settimanale Chi ha paparazzato allo stadio. Fanpage.it - Ilary Blasi fa il tifo per il figlio Cristian Totti, le foto allo stadio: “Segue le orme del padre” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)torna sugli spalti per il. Il ragazzo, primoavuto con l'ex marito Francesco, ha da poco compiuto 18 anni e sta seguendo ledel padre. Gioca nell'Olbia Calcio e ha dellese speciali, che il settimanale Chi ha paparazzato

Francesco Totti interviene e commenta i gravi insulti ricevuti da suo figlio Cristian : il forte messaggio - Intervistato da Il Messaggero, racconta la sua amarezza sull’accaduto: “Io non ho mai parlato del figlio di una persona che non conosco. Tuttavia, la partita si è traformata in un costante body-shaming per il suo peso. Ex del GF racconta cosa le ha rivelato Chiara Ferragni su Fedez L'ex gieffina è molto amica ... (Anticipazionitv.it)

Totti infuriato dopo gli insulti per il peso al figlio Cristian : “Adesso basta - siete indegni” - “Il problema è che fanno le differenze, Cristian ha il mio cognome e questo è il problema. Sarebbe veramente sporco. Non è che mi metto a rispondere a chi lo insulta, dando degli ignoranti o maleducati. Poi sia figlio di chiunque, il papà può fare anche il macellaio”. . – si sfoga così Francesco Totti intervistato da Il Messaggero – È da indegni parlare male di un diciottenne che ha i suoi ... (Thesocialpost.it)

Insulti a Cristian Totti - figlio di Ilary Blasi : papà Francesco lo difende «Adesso basta» - Cristian Totti, figlio di Francesco e Ilary Blasi, oggi è ufficialmente uno dei giocatori dell’Olbia Calcio. L’ex calciatore ha trovato davvero fuori luogo e di dubbio gusto il trattamento che in molti hanno riservato a suo figlio Cristian. Sul web è apparso un video di Cristian mentre si allena; i commenti sotto la clip hanno evidenziato che fosse a dir poco appesantito e che, in confronto a ... (Donnapop.it)