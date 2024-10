Lanazione.it - Il Gad in scena con "E’ la guerra" di Hubay

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Gad Città di Pistoia va inal teatro Mauro Bolognini, sabato 19 ottobre, alle 21, con lo spettacolo "E’ la", di Miklòs, uno dei più noti autori teatrali ungheresi contemporanei, per la regia di Franco Checchi. In palcoscenico gli attori Fabio Gonfiantini, Rossella Fedi, Gennaro Criscuolo, Claudia Coppola Bottazzi, Andrea Gonfiantini, Franco Ulivi e Rodolfo Baldi. Allestimento scenico di Fabio Gonfiantini, ricerca musicale di Alessandro Duma, tecnico musica Maria Teresa Diana, tecnico luci Giovanni Pratesi, sarta Gioia Ciardi. Lo spettacolo è a scopo benefico e l’ingresso è a offerta libera a favore dell’associazione pistoiese "Oltre l’orizzonte", impegnata da molti anni per il benessere psichico e per la tutela dei diritti delle persone affette da disagio psichico.