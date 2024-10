Ia: venerdì in Senato giornata promossa da De poli, chiude sottosegretario Barachini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - venerdì 18 ottobre, su iniziativa del Senatore questore Antonio De poli, il Senato apre le porte al Digitalmeet, festival dedicato all'alfabetizzazione digitale. Saranno due gli appuntamenti: al mattino, alle ore 12, in Sala Caduti di Nassirya, si svolgerà una conferenza stampa durante la quale verrà presentata una ricerca, realizzata da InfoCamere e università di Padova, sugli assetti proprietari delle imprese digitali in Italia e sulla demografia imprenditoriale in questo settore. Alla conferenza parteciperanno, fra gli altri, oltre al questore De poli, il founder di Digitalmeet Gianni Potti; Paolo Gubitta (Università di Padova) e Paolo Ghessi (Unioncamere). Liberoquotidiano.it - Ia: venerdì in Senato giornata promossa da De poli, chiude sottosegretario Barachini Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) -18 ottobre, su iniziativa delre questore Antonio De, ilapre le porte al Digitalmeet, festival dedicato all'alfabetizzazione digitale. Saranno due gli appuntamenti: al mattino, alle ore 12, in Sala Caduti di Nassirya, si svolgerà una conferenza stampa durante la quale verrà presentata una ricerca, realizzata da InfoCamere e università di Padova, sugli assetti proprietari delle imprese digitali in Italia e sulla demografia imprenditoriale in questo settore. Alla conferenza parteciperanno, fra gli altri, oltre al questore De, il founder di Digitalmeet Gianni Potti; Paolo Gubitta (Università di Padova) e Paolo Ghessi (Unioncamere).

