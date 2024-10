Finalmente la rotatoria per via Zara (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una rotatoria all’incrocio di via Zara per risolvere un grave problema viabilistico. È quella che realizzerà il Comune di Sondrio nei prossimi mesi e che permetterà di ridurre notevolmente la pericolosità di un tratto di strada trafficato. Uscire da via Don Bosco per immettersi nella via IV Novembre o per approdare nella via Zara, infatti, era sempre un "rebus" per gli automobilisti che avevano una visuale molto ridotta e che quindi rischiavano sempre di invadere la carreggiata e di provocare incidenti. Finalmente si porrà fine a questa problematica. Il progetto, approvato dalla Giunta, verrà realizzato ad inizio 2025, per un costo di 282mila euro. "Quando in gioco c’è la sicurezza dei cittadini, a piedi o in bicicletta, ritengo che la ricerca della soluzione migliore non possa e non debba prescindere da questo aspetto - sottolinea il sindaco Marco Scaramellini -. Ilgiorno.it - Finalmente la rotatoria per via Zara Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unaall’incrocio di viaper risolvere un grave problema viabilistico. È quella che realizzerà il Comune di Sondrio nei prossimi mesi e che permetterà di ridurre notevolmente la pericolosità di un tratto di strada trafficato. Uscire da via Don Bosco per immettersi nella via IV Novembre o per approdare nella via, infatti, era sempre un "rebus" per gli automobilisti che avevano una visuale molto ridotta e che quindi rischiavano sempre di invadere la carreggiata e di provocare incidenti.si porrà fine a questa problematica. Il progetto, approvato dalla Giunta, verrà realizzato ad inizio 2025, per un costo di 282mila euro. "Quando in gioco c’è la sicurezza dei cittadini, a piedi o in bicicletta, ritengo che la ricerca della soluzione migliore non possa e non debba prescindere da questo aspetto - sottolinea il sindaco Marco Scaramellini -.

