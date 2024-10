Festa del cinema di Roma, tutto pronto per la 19esima edizione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) tutto pronto per la diciannovesima edizione della Festa del cinema di Roma che prenderà il via questa sera alle 19 all’Auditorium Parco della Musica. “E’ la Festa di tutti – ha detto Paola Malanga, direttrice artistica – ma soprattutto è la Festa che premia il lavoro delle tante persone che non si vedono ma che contribuiscono alla buona riuscita dell’evento”. Un’edizione che ha avuto come pre-apertura l’omaggio a Francis Ford Coppola. Al regista italo-americano è stata intitolata una strada a Cinecittà e martedì ha ricevuto la Lupa Capitolina in Campidoglio. Ed è proprio il film di Coppola, ‘Megalopolis’, uno dei più attesi di questa edizione della kermesse. Lapresse.it - Festa del cinema di Roma, tutto pronto per la 19esima edizione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)per la diciannovesimadelladeldiche prenderà il via questa sera alle 19 all’Auditorium Parco della Musica. “E’ ladi tutti – ha detto Paola Malanga, direttrice artistica – ma sopratè lache premia il lavoro delle tante persone che non si vedono ma che contribuiscono alla buona riuscita dell’evento”. Un’che ha avuto come pre-apertura l’omaggio a Francis Ford Coppola. Al regista italo-americano è stata intitolata una strada a Cinecittà e martedì ha ricevuto la Lupa Capitolina in Campidoglio. Ed è proprio il film di Coppola, ‘Megalopolis’, uno dei più attesi di questadella kermesse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Cinque Giorni” : il corto di Juan Diego Puerta Lopez alla Festa del Cinema di Roma - Dopo il successo di “Cinque Giorni" al Pigneto Film Festival, dove ha vinto sia il premio come Miglior Corto del 2024 che il Premio del Pubblico, il cortometraggio approda ad Alice nella Città. Il cortometraggio sarà proiettato nella sezione Onde Corte di Alice nella Città, festival parallelo... (Romatoday.it)

Festa del Cinema di Roma 2024 : lo Spazio Coming Soon inaugura le attività per accreditati e delegazioni di film e serie - Il brand Coming Soon riconferma alla Festa del Cinema di Roma l'offerta dei servizi a 360 gradi per supportare il lavoro delle produzioni e distribuzioni cinematografiche e televisive. (Comingsoon.it)

Festa del Cinema di Roma 2024 - al via la 19esima edizione : programma - date e biglietti - it)La Direttrice Artistica dell’evento, Paola Malanga, l’ha definita una festa più per il pubblico che per gli addetti ai lavori. La manifestazione alla sua 19esima edizione (ANSA-CityRumors. Gualtieri alla Festa del Cinema di Roma (ANSA-CityRumors. Il cinema è di casa nella Città Eterna. “Un evento per tutti, non solo per addetti ai lavori” Diverse e molteplici le manifestazioni tributo. (Cityrumors.it)