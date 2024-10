Festa del Cinema di Roma al via parterre di star sul red carpet | assente il ministro Giuli – Video

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – È partita ufficialmente stasera, all’Auditorium Parco della Musica, la 19ma edizione delladeldi, con l’anteprima del film ‘Berlinguer. La grande ambizione’ di Andrea Segre interpretato da Elio Germano. Sul redhanno sfilato decine di politici e vip della Capitale e non solo. Per le istituzioni grandeildella Cultura Alessandro, che a quanto apprende l’Adnkronos non è riuscito a raggiungere la kermesse a causa dei tempi troppo stretti dopo aver presenziato alla Buchmesse di Francoforte.