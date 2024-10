Festa Cinema Roma, il sindaco Gualtieri con Agnelli, Lauro e Sangiorgi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Una giornata bellissima, sono emozionato con tanti film e tanti Paesi rappresentati. Una Festa che parla di tutta la città e poi aprire con Berlinguer nel giorno del quarantesimo anniversario è una grandissima emozione”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri all’opening della Festa del Cinema di Roma. Il primo cittadino della capitale si è intrattenuto sul red carpet con Achille Lauro, Giuliano Sangiorgi e Manuel Agnelli. “Una personalità unica, il politico più amato dagli italiani. Ci dice che si può essere rigorosi, seri, sobri ma al tempo stesso empatici con tutto il popolo italiano” aggiunge Gualtieri in merito al film di Andrea Segre ‘Berlinguer, la grande ambizione’. Lapresse.it - Festa Cinema Roma, il sindaco Gualtieri con Agnelli, Lauro e Sangiorgi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Una giornata bellissima, sono emozionato con tanti film e tanti Paesi rappresentati. Unache parla di tutta la città e poi aprire con Berlinguer nel giorno del quarantesimo anniversario è una grandissima emozione”. Così ildi, Robertoall’opening delladeldi. Il primo cittadino della capitale si è intrattenuto sul red carpet con Achille, Giulianoe Manuel. “Una personalità unica, il politico più amato dagli italiani. Ci dice che si può essere rigorosi, seri, sobri ma al tempo stesso empatici con tutto il popolo italiano” aggiungein merito al film di Andrea Segre ‘Berlinguer, la grande ambizione’.

