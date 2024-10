Lettera43.it - Ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus Bologna

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Corte d’Assise di, presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, ha condannato all’per gli omicidimoglie, Isabella Linsalata, uccisa tra il 30 e il 31 ottobre 2021, esuocera Giulia Tateo, 87 anni, trovata morta 22 giorni primafiglia. I delitti sono avvenuti con un mix di farmaci: Midazolam (benzodiazepina) e Sevoflurano (anestetico ospedaliero)., oculsta 65enne ed exsquadra di basket, si era difeso in aula: «Mi hanno dipinto come un mostro, un mentitore seriale, un assassino, ma io sono solo un innocente che si rivolge al giudice”. Poi la Corte si è ritirata in camera di Consiglio per sei ore. Infine la condanna all’, ex.Articolo completo:per, exdal blog Lettera43