Elezioni, l'appello di Mettiamoci in Gioco: "La prossima giunta si occupi del dramma della dipendenza dal gioco d'azzardo" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "La prossima giunta si faccia carico del dramma della dipendenza dal gioco d'azzardo": l'appello viene dal coordinamento ligure di Mettiamoci in gioco (campagna nazionale contro i rischi dell'azzardo).Il coordinamento nei giorni scorsi ha avuto un confronto con la coalizione di centrosinistra Genovatoday.it - Elezioni, l'appello di Mettiamoci in Gioco: "La prossima giunta si occupi del dramma della dipendenza dal gioco d'azzardo" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Lasi faccia carico deldald'": l'viene dal coordinamento ligure diin(campagna nazionale contro i rischi dell').Il coordinamento nei giorni scorsi ha avuto un confronto con la coalizione di centrosinistra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’appello ai candidati di Mettiamoci in gioco: “Si facciano carico del dramma dell’azzardo” - Liguria. “In questi giorni il Coordinamento Liguria Mettiamoci in gioco ha avuto un confronto con la coalizione di centro sinistra e con Sinistra Italiana sui temi della campagna nazionale contro i ri ... (genova24.it)

Elezioni, l'appello di Mettiamoci in Gioco: "La prossima giunta si occupi del dramma della dipendenza dal gioco d'azzardo" - L'appello arriva dal coordinamento regionale Mettiamoci in Gioco: "Tutti i candidati si facciano carico del dramma che comporta la dipendenza dall’azzardo e, nel caso di elezione, predispongano piani ... (genovatoday.it)

Pulp Fiction, John Travolta grato…" - Cosa ci sia dentro quella valigetta è uno di quei misteri che - mettiamoci il cuore in pace - non sapremo mai. Stasera in tv su Canale 20 alle 21.10 c'è un film da non perdere, anche se lo avete già v ... (informazione.it)