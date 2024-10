Due domeniche dedicate al re dell'autunno: torna la Fiera e sagra del tartufo di Dovadola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) torna l'attesissimo appuntamento autunnale a Dovadola, la terza e quarta domenica di ottobre, durante le quali è protagonista il tartufo bianco. La Fiera e sagra del tartufo dà appuntamento il 20 e 27 ottobre, con la 57esima edizione organizzata dalla Proloco di Dovadola. Dalle ore 11 di Forlitoday.it - Due domeniche dedicate al re dell'autunno: torna la Fiera e sagra del tartufo di Dovadola Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)l'attesissimo appuntamento autunnale a, la terza e quarta domenica di ottobre, durante le quali è protagonista ilbianco. Ladeldà appuntamento il 20 e 27 ottobre, con la 57esima edizione organizzata dalla Proloco di. Dalle ore 11 di

La Rassegna provinciale del tartufo torna il 20 ottobre a Pecorara : «Prodotto de.co. e nuovo marchio» - Nuovo nome, nuova veste per il marchio, nuove iniziative per promuovere uno dei prodotti più rinomati della provincia piacentina. Parliamo del tartufo “Nero di Pecorara” a cui è dedicata la 33esima Rassegna provinciale del Tartufo e dei prodotti del sottobosco, in programma a Pecorara Alta Val... (Ilpiacenza.it)

Torna la tradizionale sfida tra cani da tartufo e c'è chi arriva anche dalla Svizzera - La “cerca” del tartufo bianco pregiato diventa sempre più internazionale e avvincente. Domenica 13 ottobre, alla tradizionale “Gara per cani da tartufo”, che prenderà il via alle 9, saranno al via anche 5 quattro zampe che arrivano dalla Svizzera, Lucerna per la precisione. L’iscrizione è... (Riminitoday.it)

Colliano - torna la Mostra Mercato del Tartufo e dei Prodotti Tipici Locali - Dal 10 al 13 ottobre, Colliano ospita la 27ª edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei Prodotti Tipici Locali, un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni enogastronomiche del territorio. Durante queste giornate, oltre all'esposizione e vendita di... (Salernotoday.it)