Don Matteo 14 dal 17 ottobre in prima serata su Rai 1 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Don Matteo 14 dal 17 ottobre in prima serata su Rai 1 Debutterà dal 17 ottobre Don Matteo 14, la quattordicesima stagione della serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, in onda da giovedì 17 ottobre in prima serata su Rai 1. Torna in tv, con qualche partenza e tanti nuovi arrivi, una delle serie più amate dagli italiani. Don Matteo 14 è diretta da Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario, scritta da Mario Ruggeri e Umberto Gnoli. Nel cast, accanto a Raoul Bova, nel ruolo di Don Massimo, e Nino Frassica, in quello del Maresciallo Cecchini, troviamo i volti storici della fiction Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pietro Pulcini a cui si aggiungono i nuovi arrivati Eugenio Mastrandrea, Gaia Messerklinger e Federica Sabatini.

