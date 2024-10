Così la manovra convince i mercati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I mercati l’hanno presa decisamente bene, e non era scontato. All’indomani della presentazione della manovra d’autunno, 30 miliardi di gittata nel solco della prudenza, la Borsa di Milano ha chiuso la seduta con un secco +0,2%, a fronte di uno spread Btp/Bund di 122 punti base e rendimenti sul titolo decennale sotto il 4% (da inizio anno il premio sui Btp italiani di riferimento è sceso del 4,4%, sintomo di una maggiore fiducia degli investitori verso l’Italia). Segni, inequivocabili, che quanto messo nero su bianco dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella legge di Bilancio, è esattamente quello che i mercati si aspettavano. E, cono ogni probabilità, anche l’Europa. Formiche.net - Così la manovra convince i mercati Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il’hanno presa decisamente bene, e non era scontato. All’indomani della presentazione dellad’autunno, 30 miliardi di gittata nel solco della prudenza, la Borsa di Milano ha chiuso la seduta con un secco +0,2%, a fronte di uno spread Btp/Bund di 122 punti base e rendimenti sul titolo decennale sotto il 4% (da inizio anno il premio sui Btp italiani di riferimento è sceso del 4,4%, sintomo di una maggiore fiducia degli investitori verso l’Italia). Segni, inequivocabili, che quanto messo nero su bianco dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella legge di Bilancio, è esattamente quello che isi aspettavano. E, cono ogni probabilità, anche l’Europa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fai la tua domanda all'esperto: [email protected] - Una manovra forse buona per tirare a campare e rispettare i parametri ... "Credo la vicenda fosse abbastanza nota, e anche interiorizzata dai mercati, quindi va come è giusto che vada. I pescatori e ... (repubblica.it)

'Niente tasse, risorse a sanità'. Meloni: 'Manovra seria' - I conti restano in ordine senza aumentare le tasse, i sacrifici li faranno banche ed assicurazioni, mentre il governo concentra tutte le sue risorse sulle famiglie e sulla sanità. (ansa.it)

Manovra: Tajani, accordo con banche non e' imposizione e rassicura i mercati -2- - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 ott - Tajani ha messo in evidenza "il sostegno al ceto medio", nel contesto di "una manovra che non aumenta la pressione fiscale, che anzi stabilizza il tagli ... (ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com)