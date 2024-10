Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, stop ai test di ingresso e al numero chiuso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) stop ai test d'ingresso e al numero chiuso per i Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. La 7° commissione del Senato ha dato l'ok al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai Corsi di laurea in questione.La Napolitoday.it - Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, stop ai test di ingresso e al numero chiuso Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)aid'e alper idiin, Odontoiatria e protesi dentaria eveterinaria. La 7° commissione del Senato ha dato l'ok al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso aidiin questione.La

Addio a numero chiuso e test d’ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria - Il Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, che ha parlato di “passo storico per garantire a tutti i ragazzi l’opportunità di diventare professionisti in ambito medico”. La riforma prevede anche iniziative di orientamento già durante gli ultimi anni di scuola secondaria, con percorsi specifici per favorire l’ingresso nei corsi di laurea. (Laprimapagina.it)

Medicina - stop a numero chiuso e test ingresso per corsi di laurea

