"Concessioni, il metodo Bellaria non va"

Turismo, nuova gestione del centro giovani Kas8, Vecchia fornace, Concessioni balneari, mucillagine, tassa di soggiorno, Casa della salute. Il capogruppo consiliare Pd Ugo Baldassarri interviene a tutto campo sui temi caldi cittadini. Il turismo come va? "Bene i dati, il problema sono gli utili, la remuneratività degli alberghi: così bassa che non si riesce a ristrutturare. Da noi gli utili sono minori, perché il target dei vacanzieri è più basso". Incubo mucillagine. "Non è problema solo nostro, ma in prospettiva è un problema. Bisogna affrontarlo subito". E la tassa di soggiorno? "Da tempo abbiamo posto con forza il problema. La mancata introduzione ci è costata oltre 10 milioni di euro in più di 10 anni. Ora potrà servire agli investimenti, ma anche a rimodulare la pressione fiscale locale, calmierando anche l'addizionale Irpef. Si doveva fare prima".

