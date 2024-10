Colleferro, Caffaro condannata a pagare 453 Mln di euro per i danni ambientali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chi inquina paga: lo aveva stabilito la Corte d'Appello, ora a sancirlo sono i giudici della Corte di Giustizia europea, che hanno condannato LivaNova, multinazionale nella quale è confluita Sorin Spa (ex Snia), che ha lavorato per la Caffaro, a pagare allo Stato 453 milioni di euro per i danni Frosinonetoday.it - Colleferro, Caffaro condannata a pagare 453 Mln di euro per i danni ambientali Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chi inquina paga: lo aveva stabilito la Corte d'Appello, ora a sancirlo sono i giudici della Corte di Giustiziapea, che hanno condannato LivaNova, multinazionale nella quale è confluita Sorin Spa (ex Snia), che ha lavorato per laÂ, aallo Stato 453 milioni diper i

